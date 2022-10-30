Ренат Лайшев: абсолютно точно можно считать Петросян новой звездой фигурного катания

Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал результаты этапа Гран-при в Сочи. Победу в женских соревнованиях одержала 15-летняя Аделия Петросян, являющаяся воспитанницей Этери Тутберидзе. Второй стала Софья Самоделкина, третий результат показала Александра Трусова.



«Абсолютно точно можно считать Петросян новой звездой фигурного катания. Мы привыкли к новым звёздам — они у нас очень часто появляются. Здорово, что есть такая колоссальная скамейка талантливых российских фигуристок.



Российское фигурное катание – на высоком олимпийском уровне. Хочется поздравить Аделию с успехом, обязательно пожелать дальнейших успехов», — сказал Лайшев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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