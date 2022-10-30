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Гран-при России. Этап 2: Мужчины, произвольная программа
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17:30 Мск
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Ренат Лайшев: абсолютно точно можно считать Петросян новой звездой фигурного катания

Ренат Лайшев: абсолютно точно можно считать Петросян новой звездой фигурного катания
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Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал результаты этапа Гран-при в Сочи. Победу в женских соревнованиях одержала 15-летняя Аделия Петросян, являющаяся воспитанницей Этери Тутберидзе. Второй стала Софья Самоделкина, третий результат показала Александра Трусова.

«Абсолютно точно можно считать Петросян новой звездой фигурного катания. Мы привыкли к новым звёздам — они у нас очень часто появляются. Здорово, что есть такая колоссальная скамейка талантливых российских фигуристок.

Российское фигурное катание – на высоком олимпийском уровне. Хочется поздравить Аделию с успехом, обязательно пожелать дальнейших успехов», — сказал Лайшев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Гран-при России по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, программы спортивных пар и юниоров, а также танцы на льду бесплатно по ссылке. Трансляция турнира доступна как в прямом эфире, так и в записи.

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