Александра Бойкова и Дмитрий Козловский прокомментировали победу на этапе Гран-при в Сочи

Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский прокомментировали победу на втором этапе Гран-при России в Сочи.

«Пока не на 100% довольны, потому что ещё очень много работы, только начало сезона», – сказала Бойкова.



«Мы старались. Мне кажется, что мы проделали максимум для подготовки к этому турниру. Мы продолжаем восстанавливаться после моей травмы, упустили большой промежуток времени для большого спорта. Но, как мне кажется, темп у нас хороший и уже в самом ближайшем будущем всё будет хорошо.

Нам очень повезло с человеком, который нам ставил программу — постановщик и тренер нашего клуба Николай Морошкин. Хочу отметить, что, несмотря на юный для постановщика возраст, наш эксперимент демонстрирует, что не стоит отталкиваться только от уже имеющегося контингента хореографов. Надо взращивать и давать возможность показывать себя молодым талантливым специалистам. Тем более мне кажется, что Николай поставил не просто хорошую программу, а сделал очень интересную насыщенную постановку. И, возможно, в отличие от некоторых других специалистов, он занимается исключительно поставкой соревновательных программ. Одно дело ставить показательный номер, и совсем другое — соревновательные. Здесь Николай показал своё мастерство и талант», – сказал Козловский.

«Как шла работа над программой? Постановка у нас сделана Николаем Морошкиным — это была его идея. Диме она очень понравилась, он настоял на ней. Мы начали ставить программу. У нас сделан акцент в этой программе на смену настроений — у нас три раза меняется настроение. Буквально до первого элемента — это момент встречи в поезде. Дальше — первая влюблённость. Там идёт музыка Time for Bed. Главный акцент в нашей программе сделан на счастливые отношения Анны и Вронского, на их счастливый период. После первого выброса риттбергера в музыке начинается какофония небольшая, и это как раз первый звоночек, когда Анна начинает сходить с ума, но ещё всё более-менее нормально. Ну и заканчивается всё так, как заканчивается в книге, понятное дело. Но главная музыка — Time for Bed — о счастье отношений», — передаёт слова Бойковой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.