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Бойкова: каскад с тройным акселем в заявке? Это забавная опечатка

Бойкова: каскад с тройным акселем в заявке? Это забавная опечатка
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Российская фигуристка Александра Бойкова прокомментировала опечатку в заявке во время Гран-при в Сочи.

Бойкова. Каскад с тройным акселем в заявке? Это забавная опечатка.
Козловский. Ну потянула бы, сказала, увидите в Самаре…
Бойкова. Нет! В общем, я сижу в телефоне, жду Диму, он приходит и говорит: «Саша, а ты знаешь, что у нас в заявке стоит?». Я такая: «Вроде да, знаю». Он: «Нет! Тройной аксель — тройной сальхов».
Козловский. Представьте на секунду, что заявленный контент был бы обязательным для попытки. Это было бы уже очень серьёзно. Кто заполнял? Заполнял контент лично я, но ошибки там не было.
Бойкова. Мы перепроверяли, да. Всякое бывает.

Бойкова и Дмитрий Козловский стали победителями турнира среди спортивных пар.

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