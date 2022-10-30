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Гран-при России. Этап 2: Мужчины, произвольная программа
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17:30 Мск
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Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев прокомментировали выступление на Гран-при в Сочи

Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев прокомментировали выступление на Гран-при в Сочи
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Российские фигуристы Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев прокомментировали своё выступление на втором этапе Гран-при России в Сочи, на котором пара стала второй.

«Очень понравилось! Мы рады, что собрали все элементы, да, с маленькими недочётами, но всё равно они получились лучше, чем на прокатах, — это шаг вперёд, поэтому мы довольны, что работа, которую мы делали, прошла не зря», – сказала Мухортова.

«Пускай неидеально мы сделали какие-то элементы, но хотя бы это было что-то похожее на прокаты. Второй старт подряд почти идеальный прокат. Это то, к чему мы хотим стремиться: катать произвольную и короткую в том числе чисто-чисто-чисто», – сказал Евгеньев.

«Что за сердечки? Это мы для наших дорогих зрителей сделали», – сказала Мухортова.

«Хотим удивить чем-то неожиданным. Пускай в программе пока не показываем этого, но хотя бы после программы, когда Настя, по задумке, отбрасывает это кольцо, но всё-таки забирает моё сердце», – сказал Евгеньев.

«Поддержки? Мы в этом сезоне пробовали переделать нашу старую поддержку, но поняли, что лучше добавить просто сложный вход поинтереснее, и оставили её в целом. А лассо, да, новая для нас поддержка — ещё в процессе доработки», – сказала Мухортова.

«Всё новое — это хорошо забытое старое. У нас, казалось бы, две поддержки с прошлого сезона и одна лассо добавилась», – сказал Евгеньев.

«Планируем ли усложняться? Планируем дорабатывать каскад, чтобы он получался стабильно и чисто. В целом мы планируем пока освоить все парные элементы, а потом уже думать об ультра-си», – сказала Мухортова.

«Конкуренция? Мы всегда рады конкуренции! Моя мама мне ещё с детства говорила: «Лучше быть последним среди сильных, чем первым среди слабых». Поэтому мы будем конкурировать в любом составе и будем стараться нашей именитой троице стучаться из подвала и говорить: «Ребята, мы идём к вам потихонечку». Будем стараться навязывать конкуренцию тоже», – сказал Евгеньев.

«Я соревнуюсь с собой. Призовые? У меня планов, куда вложить эти деньги, пока нет. Я все свои призовые накапливаю, вклады делаю иногда. Когда будет какая-то надобность, что-то я захочу существенное, то я их потрачу», – сказала Мухортова.

«Мы сейчас с Анастасией ещё параллельно на права сдаём, учимся, поэтому я вот на машину хочу накопить. В любом случае, когда мы ехали на эти соревнования, одна из главных установок, которая у нас была, — не думать о деньгах. В любом случае мы катаемся для себя, для судей, для зрителей, поэтому деньги будут, не будут — неважно. Главное — как мы откатали, а там уже всё само образуется», — передаёт слова Евгеньева корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

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