Бойкова и Козловский ответили, нужно ли менять правила оценки элементов ультра-си

Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский порассуждали об оценке элементов ультра-си в парном катании. Сегодня, 30 октября, спортсмены одержали победу на этапе Гран-при в Сочи.

После выступления журналисты спросили фигуристов, стоит ли поменять правила оценивания элементов ультра-си в парном катании.



Бойкова. Фёдор Климов говорил на эту тему. Он говорил, что, когда этот вопрос обсуждался в ISU, сказали, что нужно, чтобы спортсмены начали их делать так, чтобы это выглядело нетравмоопасно. Если ты сам не пойдёшь против системы, она никуда не денется. Поэтому я считаю, что тут должна быть мотивация у спортсмена сделать что-то новое, продвинуть фигурное катание, в частности парный вид, вперёд.

Козловский. Хочется добавить, что у нас в первую очередь спорт, а не кружок здоровья. Поэтому отталкиваться от травмоопасности — не самое правильное. В таком случае запрещайте Малинину прыгать четверной аксель.

Запрещайте мальчикам прыгать четверные. Понимаете, мы в таком случае скатимся до постепенной деградации. Если не будет движения вперёд, то начнётся стагнация. А развитие – только в плане хореографии и катания, что тоже является немаловажной частью работы… Повторю, у нас в первую очередь спорт, а не театр.

Был определённый пик на Олимпиаде в Пхёнчхане, когда были Меган Дюамель, Ванесса Джеймс, до этого были Юко Кавагути/Александр Смирнов, которые исполняли четверные элементы, но чего-то всё время не хватало. На мой взгляд, нужно постоянное исполнение, пора что-то менять в парном катании.

Раньше элементы из двух тройных прыжков — это было из ряда вон выходящим, этого вообще никто не делал. Сейчас их делают многие пары. Хочется верить, что наш вид находится на верном пути и движется в правильном направлении.