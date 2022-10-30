Пётр Гуменник прокомментировал прокат в произвольной программе на этапе Гран-при в Сочи

Российский фигурист Пётр Гуменник прокомментировал собственное выступление на этапе Гран-при России в Сочи. Он в произвольной программе набрал 162,59 балла. По сумме двух программ у него 236,63 балла.



«Что не получилось? Не получился риттбергер. Я приехал сюда и на второй день забыл, как его прыгать. Такое со мной иногда случается. Вроде делаю то же самое, а результат другой. Возможно, ощущение движения в голове чуть-чуть меняется и тебе кажется, что ты делаешь то же самое, а на самом деле немного по-другому. Возможно, из-за каких-то свойств льда, может быть, моей формы. Причины бывают разными, но всё равно надо исправлять это одним подбором. Сегодня на утренней тренировке я наконец-то подобрал так, что он у меня стабильно начал получаться. И на разминке я его отлично сделал. Но в прокате чуть-чуть ошибся и не выехал. Ещё я упал с тройного акселя в конце программы, я просто до него не дожил.



Недавно был коронавирус у меня. Я втягивался не очень быстро, всё-таки после болезни опасно сразу мощно тренироваться. Дыхательную систему свою я недостаточно натренировал.



Как совмещаю учёбу и спорт? Еле-еле. Стараюсь, конечно, чтобы не было такого, что и здесь не успел, и тут не смог. Стараюсь, наоборот, обхватить два дела, причём не просто обхватить, но сделать это качественно, чтобы был результат. Довольно сложно. Нас не сразу в институте нагрузили: сначала рассказывали азы. Сейчас началось довольно серьёзное обучение, и мне приходится иногда трудно. Иногда приходится посидеть немножко, не понимая, за что вообще браться. Но пока всё получается. Отдых? Отдыхать приходится, потому что если совсем не отдыхать, то будет сложно: и мозг устанет, и ноги перестанут прыгать. Иногда даю себе специально отдых, даже если не хочется. Тамара Николаевна Москвина, Вероника Анатольевна Дайнеко — мои тренеры — сказали, чтобы я эту неделю перед соревнованиями на учёбу меньше ходил, больше посвятил себя фигурному катанию, потому что соревнования — дело серьёзное, нужно получше к ним готовиться.



Не боюсь ли гонки за четверными? Не боюсь. Более того, если рационально подумать, может быть, мне и не стоит столько четверных прыгать, полегче программу можно сделать. Но становится просто скучно. Я представляю у себя в голове, например, что короткую буду катать не с лутцем — риттбергером, а с риттбергером и сальховом или лутцем и сальховом. Я понимаю, что у меня просто упадёт мотивация, потому что это будет не так интересно», — передаёт слова Гуменника корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.