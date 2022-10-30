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Гран-при России. Этап 2: Мужчины, произвольная программа
Начало прямой трансляции
17:30 Мск
Матч-центр:
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Кондратюк выиграл соревнования на этапе Гран-при в Сочи

Кондратюк выиграл соревнования на этапе Гран-при в Сочи
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На этапе Гран-при в Сочи завершились соревнования мужчин-одиночек. Победителем турнира стал олимпийский чемпион Пекина Марк Кондратюк. В произвольной программе он набрал 104,51 балла. По сумме двух программ Кондратюк набрал 279,00 балла.

Второй результат показал Алексей Ерохов. Он набрал 93,21 балла. По сумме двух программ у него 241,05 балла.

Тройку лучших замкнул Пётр Гуменник, набравший в короткой программе 74,04 балла. В сумме он набрал 236,63 балла.

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Фигурное катание. Гран-при России-2022/23. Этап 2, Сочи
Мужчины. Произвольная программа
30 октября 2022, воскресенье. 17:30 МСК
Окончено
1
Марк Кондратюк
Москва
279.00
2
Алексей Ерохов
Москва
241.05
3
Пётр Гуменник
Санкт-Петербург
236.63
Комментарии
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