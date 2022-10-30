Трусова шепталась с Кондратюком, Петросян ярко побеждала. Лучшие фото прокатов в Сочи

30 октября в Сочи на льду стадиона «Айсберг» российские фигуристы выступили с произвольными программами в рамках Гран-при России.

Среди танцевальных пар победителями стали Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, в сумме фигуристы набрали 210,98 балла. Второе место заняли Ирина Хавронина и Дарио Чиризано, тройку призёров замкнули Алиса Крайнюкова и Семён Нетсев.

Среди девушек победительницей стала 15-летняя ученица Этери Тутберидзе Аделия Петросян. Второе место заняла Софья Самоделкина, после короткой программы занимавшая пятое место. Тройку призёров замкнула серебряный призёр Олимпиады-2022 Александра Трусова.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский из Санкт-Петербурга одержали победу среди спортивных пар. В произвольной программе они набрали 83,17 балла. А по сумме двух программ — 228,36 балла.

Победителем турнира среди мужчин стал олимпийский чемпион Пекина Марк Кондратюк. В произвольной программе он набрал 104,51 балла. По сумме двух программ Кондратюк набрал 279,00 балла.

Лучшие кадры с прокатов — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.