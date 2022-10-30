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Елена Вайцеховская оптимистично высказалась о Трусовой после её прокатов на этапе Гран-при

Елена Вайцеховская оптимистично высказалась о Трусовой после её прокатов на этапе Гран-при
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Олимпийская чемпионка в прыжках в воду, а ныне журналистка Елена Вайцеховская похвалила российскую фигуристку Александру Трусову после её проката на втором этапе Гран-при России в Сочи, где Трусова стала лишь третьей.

«В тренде страдать по Трусовой, сокрушаясь, что она далеко не так хороша, как год назад (вот новость-то!), а мне кажется, что в нынешней Сашиной спортивной жизни достаточно много моментов, которые перевешивают все очевидные минусы.

Она хочет кататься, чего не наблюдалось в послеолимпийские сезоны ни у Юлии Липницкой, ни у Алины Загитовой. Она не потеряла способность прыгать, и даже неудавшийся в Сочи четверной лутц не выглядит критичным. Совершенно очевидно, что Саша способна вернуть все свои прыжки — слишком велик был запас прочности, наработанный до Олимпиады. Да, мешает чуть больший в сравнении с прошлым сезоном вес, но это, опять же, совершенно не критично.

Нынешний специфический сезон для Саши — благо, потому как позволяет без спешки и истерик полностью отойти от олимпийских историй, травм, вволю насладиться нарядами, программами и новыми отношениями, не опасаясь быть выброшенной из жизни только потому, что на твоё место уже есть две, три, четыре, пять (нужное подчеркнуть) претендентки, с которыми тебя ежедневно сравнивают, причём не в твою пользу.

Кто не в курсе — это разрушает нервную систему взрослого спортсмена круче, чем любые поражения и любое соревновательное напряжение.

И уж совершенно точно ни к чему Сашу жалеть. У неё есть всё, чтобы триумфально вернуться. Абсолютно всё. И это делает Трусову лично для меня на порядок интереснее малышек «новой волны».

Может ли не получиться? Может. Но Саша пытается, и за это ей отдельный респект», — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.

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