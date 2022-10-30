Елена Вайцеховская оптимистично высказалась о Трусовой после её прокатов на этапе Гран-при

Олимпийская чемпионка в прыжках в воду, а ныне журналистка Елена Вайцеховская похвалила российскую фигуристку Александру Трусову после её проката на втором этапе Гран-при России в Сочи, где Трусова стала лишь третьей.

«В тренде страдать по Трусовой, сокрушаясь, что она далеко не так хороша, как год назад (вот новость-то!), а мне кажется, что в нынешней Сашиной спортивной жизни достаточно много моментов, которые перевешивают все очевидные минусы.



Она хочет кататься, чего не наблюдалось в послеолимпийские сезоны ни у Юлии Липницкой, ни у Алины Загитовой. Она не потеряла способность прыгать, и даже неудавшийся в Сочи четверной лутц не выглядит критичным. Совершенно очевидно, что Саша способна вернуть все свои прыжки — слишком велик был запас прочности, наработанный до Олимпиады. Да, мешает чуть больший в сравнении с прошлым сезоном вес, но это, опять же, совершенно не критично.



Нынешний специфический сезон для Саши — благо, потому как позволяет без спешки и истерик полностью отойти от олимпийских историй, травм, вволю насладиться нарядами, программами и новыми отношениями, не опасаясь быть выброшенной из жизни только потому, что на твоё место уже есть две, три, четыре, пять (нужное подчеркнуть) претендентки, с которыми тебя ежедневно сравнивают, причём не в твою пользу.



Кто не в курсе — это разрушает нервную систему взрослого спортсмена круче, чем любые поражения и любое соревновательное напряжение.



И уж совершенно точно ни к чему Сашу жалеть. У неё есть всё, чтобы триумфально вернуться. Абсолютно всё. И это делает Трусову лично для меня на порядок интереснее малышек «новой волны».



Может ли не получиться? Может. Но Саша пытается, и за это ей отдельный респект», — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.



Гран-при России по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, программы спортивных пар и юниоров, а также танцы на льду бесплатно по ссылке. Трансляция турнира доступна как в прямом эфире, так и в записи.