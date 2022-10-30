Вайцеховская назвала имя фигуристки, которая впечатлила её на этапе Гран-при в Сочи

Олимпийская чемпионка в прыжках в воду, а ныне журналистка Елена Вайцеховская выделила 15-летнюю российскую фигуристку Веронику Яметову на втором этапе Гран-при России в Сочи.
«Ещё одно яркое впечатление Сочи — совершенно волшебный, прекрасно наученный ребёнок Вероника Яметова. Телевизионный экран очень плохо передаёт то, что называется словом «энергетика катания» и что как раз отмечают многие, говоря о Яметовой, но я, простите уж, в катании Вероники пока вижу не энергетику, а безудержную энергию ребёнка. Да и само катание воспринимается прежде всего с позиции «посмотрите, как много всего я умею».
Умеет многое. Не удивлюсь, если уже в следующем сезоне девочка окажется в какой-то из столичных школ, — такие таланты в провинции при всём желании не удержать.
Да и не такой уж она ребёнок по фигурнокатательным понятиям: ей в плане возраста повезло даже больше, чем Софье Акатьевой, — родилась за день до дедлайна ISU, в то время как Соня — семью днями после…» — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.
Яметова стала четвёртой на втором этапе Гран-при России с 204,96 балла в активе.
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