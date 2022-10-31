Фигуристка Талалайкина получила разрешение на выступление на российских соревнованиях

Российская фигуристка Мария Талалайкина получила разрешение от Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) выступать на всероссийских соревнованиях. Об этом сообщил гендиректор федерации Александр Коган.



«Чтобы выступать на всероссийских соревнованиях, необходимо получить официальное разрешение от ФФККР. Такое разрешение Талалайкина получила», — цитирует Когана пресс-служба федерации.



В прошлом сезоне Талалайкина решила уехать в Италию, чтобы выступать за эту страну. Но в сентябре 2022 года фигуристка вернулась в Россию. Она пояснила, что не смогла получить вид на жительство в Италии.



Спортсменка тренируется в группе Евгения Рукавицына.

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