В команде Тутберидзе обратились к Аделии Петросян, выигравшей второй этап ГП России в Сочи

В команде заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе обратились к российской фигуристке Аделии Петросян, одержавшей победу на втором этапе Гран-при России в Сочи. Фигуристку поздравили с золотой медалью.

«Поздравляем Аделию Петросян с победой на втором этапе Гран-при России», — отмечается в посте команды Тутберидзе.

Фото: из соцсетей команды тутберидзе

Напомним, второе место на втором Гран-при России в Сочи заняла Софья Самоделкина. Замкнула тройку лучших призёр ОИ-2022 Александра Трусова.

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