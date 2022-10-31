Алексей Ягудин обратился к Татьяне Тарасовой

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин обратился к заслуженному тренеру СССР по фигурному катанию Татьяне Тарасовой. Он поздравил её с днём тренера, который отмечался вчера, 30 октября. Ягудин — бывший ученик Тарасовой.
«С днём тренера! Спасибо за настоящее!» — написал Ягудин в своём телеграм-канале, тегнув Тарасову.
42-летний Алексей Ягудин — олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира (1998, 1999, 2000 и 2002 годы), трёхкратный чемпион Европы (1998, 1999, 2002 годы), двукратный победитель финалов Гран-при по фигурному катанию, двукратный чемпион мира среди профессионалов, чемпион мира среди юниоров.
Гран-при России по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, программы спортивных пар и юниоров, а также танцы на льду бесплатно по ссылке. Трансляция турнира доступна как в прямом эфире, так и в записи.
- 31 октября 2022
-
08:47
-
08:16
-
00:57
- 30 октября 2022
-
23:42
-
22:59
-
21:44
-
20:41
-
20:31
-
20:14
-
19:13
-
19:01
-
18:54
-
18:49
-
18:47
-
18:35
-
18:32
-
18:11
-
18:02
-
17:51
-
17:34
-
17:20
-
17:17
-
17:04
-
17:00
-
16:51
-
16:37
-
16:27
-
16:20
-
16:18
-
16:06
-
16:04
-
15:56
-
15:51
-
14:47
-
14:34