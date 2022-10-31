Алексей Ягудин обратился к Татьяне Тарасовой

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин обратился к заслуженному тренеру СССР по фигурному катанию Татьяне Тарасовой. Он поздравил её с днём тренера, который отмечался вчера, 30 октября. Ягудин — бывший ученик Тарасовой.

«С днём тренера! Спасибо за настоящее!» — написал Ягудин в своём телеграм-канале, тегнув Тарасову.

42-летний Алексей Ягудин — олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира (1998, 1999, 2000 и 2002 годы), трёхкратный чемпион Европы (1998, 1999, 2002 годы), двукратный победитель финалов Гран-при по фигурному катанию, двукратный чемпион мира среди профессионалов, чемпион мира среди юниоров.

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