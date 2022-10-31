«Заставляли работать». Первый тренер Косторной рассказала, как Алёна убегала со льда

Серебряный призёр Олимпийских игр 1980 года в парном катании Марина Черкасова рассказала о работе с чемпионкой Европы 2020 года в женском одиночном катании Алёной Косторной. Черкасова — первый тренер Косторной.
«Когда Алёна была маленькой, на лёд её выводила мама. И часто девчушка убегала со словами: «Не хочу кататься!» Мама снова выводила её на лёд. Потихоньку заставляли Алёну работать.
Хотя для меня сразу было очевидно, что Косторная начнет кататься, о чём и говорила её маме. Упрямство упрямством, но целеустремлённость у Алёны имелась всегда. Расставаться с такой ученицей очень тяжело», — цитирует Черкасову «РИА Новости Спорт».
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