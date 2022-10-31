Алина Загитова показала, как тренируется в паре с Дмитрием Соловьёвым. Видео

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова опубликовала свежее видео в своём телеграм-канале. В видео показано, как спортсменка тренируется в паре с олимпийским чемпионом 2014 года в командных соревнованиях фигуристов Дмитрием Соловьёвым.



Напомним, в ноябре Загитова и Соловьёв выступят в ледовом шоу олимпийской чемпионки 2006 года в танцах на льду Татьяны Навки.

Ранее Алина Загитова показала яркие фотографии с шоу «Ледниковый период».



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