Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Алина Загитова показала, как тренируется в паре с Дмитрием Соловьёвым. Видео

Алина Загитова показала, как тренируется в паре с Дмитрием Соловьёвым. Видео
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова опубликовала свежее видео в своём телеграм-канале. В видео показано, как спортсменка тренируется в паре с олимпийским чемпионом 2014 года в командных соревнованиях фигуристов Дмитрием Соловьёвым.

Напомним, в ноябре Загитова и Соловьёв выступят в ледовом шоу олимпийской чемпионки 2006 года в танцах на льду Татьяны Навки.

Ранее Алина Загитова показала яркие фотографии с шоу «Ледниковый период».

Новость по теме
«Как же нравится этот образ». Алина Загитова показала фотографии с «Ледникового периода»

Гран-при России по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, программы спортивных пар и юниоров, а также танцы на льду бесплатно по ссылке. Трансляция турнира доступна как в прямом эфире, так и в записи.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022