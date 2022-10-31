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Американка Эндрюс: это огромное дело — быть темнокожей в фигурном катании

Американка Эндрюс: это огромное дело — быть темнокожей в фигурном катании
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Американская спорстменка Старр Эндрюс рассказала, насколько важно для неё представлять темнокожих в фигурном катании. До этого ей удалось взять серебряную медаль на Гран-при Канады.

«Я думаю, что это огромное дело – быть темнокожей женщиной в фигурном катании. Я очень горжусь тем, что смогла представлять темнокожих. Это делает завоевание медали еще более особенным моментом», – приводит слова Эндрюс Team USA.

Также тренер Старр Эндрюс Деррик Делмор высказался о заявлении своей подопечной.

«Это очень, очень важно, особенно учитывая все, что сейчас происходит в мире. Она приняла вызов.То, что она сделала такое заявление на этой неделе, творит чудеса для сообщества, и это будет в дальнейшем укреплять ее в роли образца для подражания», – отметил тренер спортсменки Деррик Делмор.

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