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Американская фигуристка рассказала об операции на сердце

Американская фигуристка рассказала об операции на сердце
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Американская фигуристка Старр Эндрюс поделилась мыслями о перенесённой операции на сердце. В 2021 году спортсменка не смогла завершить своё выступление на Гран-при Франции, причиной этому стали проблемы со здоровьем.

«Это была проблема с электрической системой сердца – у меня был лишний нерв, и его удалили (во время операции). Как только я перенесла операцию, чтобы устранить проблему, это очень помогло мне справиться с беспокойством, которое она у меня вызывала. Я всегда думала: «Неужели это начнется прямо сейчас?» Это было очень непредсказуемо. Теперь у меня на уме стало на одну проблему меньше», — приводит слова американской фигуристки Team USA.

Ранее Старр Эндрюс рассказала, насколько важно для неё представлять темнокожих в фигурном катании.

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