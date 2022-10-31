Опубликован полный список участников 3-го этапа ГП России по фигурному катанию в Казани

Федерация фигурного катания на коньках России опубликовала полный список участников третьего этапа Гран-при России. Турнир пройдёт в Казани с 4 по 6 ноября.
Женщины: Камила Валиева, Ксения Гущина, Софья Кочанова, Анастасия Морозова, Виктория Нестерова, Мария Парамонова, Мария Реброва, Полина Свириденко, Ксения Синицына, Анастасия Хахыртдинова, Клара Швецова.
Мужчины: Артём Алейников, Дмитрий Алиев, Роман Атояр, Артур Даниелян, Евгений Зенкин, Владислав Катичев, Владимир Кузнецов, Андрей Мозалёв, Владимир Ощепков.
Пары: Юлия Артемьева/Алексей Брюханов, Ясмина Кадырова/Валерий Колесов, Евгения Тарасова/Владимир Морозов.
Танцы: Елизавета Кириллова/Марк Чегодаев, Александра Кравченко/Александр Шустицкий, Яна Матвейшина/Тимофей Субботин, Екатерина Миронова/Евгений Устенко, Аннабель Морозов/Девид Нарижный, Елизавета Пасечник/Максим Некрасов, Елизавета Шанаева/Павел Дрозд.
Гран-при России по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, программы спортивных пар и юниоров, а также танцы на льду бесплатно по ссылке. Трансляция турнира доступна как в прямом эфире, так и в записи.
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