Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Видео произвольной программы Трусовой на втором этапе Гран-при России в Сочи

Видео произвольной программы Трусовой на втором этапе Гран-при России в Сочи
Комментарии

В Сочи завершился второй этап Гран-при России. Александра Трусова стала третьей с 218,73 балла. Чемпионкой соревнований же стала Аделия Петросян, которая набрала 239,31 балла. Трусова стала третьей с 218,73 балла.

Чемпионат предлагает ознакомиться с произвольной программой Александры Трусовой:

Фигурное катание. Второй этап Гран-при России. Сочи. Женщины. Итоги

1. Аделия Петросян – 239,31 балла.
2. Софья Самоделкина – 218,73.
3. Александра Трусова – 208,55.
4. Вероника Яметова – 204,96.
5. София Захарова – 200,71.

Гран-при России по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, программы спортивных пар и юниоров, а также танцы на льду бесплатно по ссылке. Трансляция турнира доступна как в прямом эфире, так и в записи.

«Я верю, что умею летать». Новые программы Трусовой — это тактическая победа Соколовской «Я верю, что умею летать». Новые программы Трусовой — это тактическая победа Соколовской
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022