Видео произвольной программы Трусовой на втором этапе Гран-при России в Сочи
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В Сочи завершился второй этап Гран-при России. Александра Трусова стала третьей с 218,73 балла. Чемпионкой соревнований же стала Аделия Петросян, которая набрала 239,31 балла. Трусова стала третьей с 218,73 балла.
Чемпионат предлагает ознакомиться с произвольной программой Александры Трусовой:
Фигурное катание. Второй этап Гран-при России. Сочи. Женщины. Итоги
1. Аделия Петросян – 239,31 балла.
2. Софья Самоделкина – 218,73.
3. Александра Трусова – 208,55.
4. Вероника Яметова – 204,96.
5. София Захарова – 200,71.
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