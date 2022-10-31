Видео произвольной программы Трусовой на втором этапе Гран-при России в Сочи

В Сочи завершился второй этап Гран-при России. Александра Трусова стала третьей с 218,73 балла. Чемпионкой соревнований же стала Аделия Петросян, которая набрала 239,31 балла. Трусова стала третьей с 218,73 балла.

Чемпионат предлагает ознакомиться с произвольной программой Александры Трусовой:

Фигурное катание. Второй этап Гран-при России. Сочи. Женщины. Итоги



1. Аделия Петросян – 239,31 балла.

2. Софья Самоделкина – 218,73.

3. Александра Трусова – 208,55.

4. Вероника Яметова – 204,96.

5. София Захарова – 200,71.



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