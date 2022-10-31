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Попова — о Трусовой: сохранить мотивацию после олимпийского сезона заслуживает уважения

Попова — о Трусовой: сохранить мотивацию после олимпийского сезона заслуживает уважения
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Бывшая российская фигуристка, а ныне хореограф Бетина Попова высказалась о выступлении российской фигуристки Александры Трусовой на втором этапе Гран-при России.

«Короткая программа у Саши неплохая, но видно, конечно, что совсем критически мало времени было проведено в ней, просто немного не хватило точности и уверенности в движениях. Произвольную, к сожалению, пока не удалось рассмотреть, потому что был ряд ошибок, которые постоянно выключали из программы. Но это только начало пути этих программ, в будущем они будут накатываться. В целом Саша молодец — сохранить четверные прыжки, а главное, мотивацию и силу выступать после олимпийского сезона в момент переходного возраста сложно и заслуживает уважения и восхищения», — приводит слова Поповой ТАСС.

Фигурное катание. Второй этап Гран-при России. Сочи. Женщины. Итоги

1. Аделия Петросян – 239,31 балла.
2. Софья Самоделкина – 218,73.
3. Александра Трусова – 208,55.

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