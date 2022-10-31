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Аделия Петросян трогательно обратилась к своим тренерам после победы на этапе Гран-при

Аделия Петросян трогательно обратилась к своим тренерам после победы на этапе Гран-при
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Российская фигуристка Аделия Петросян, ставшая победительницей соревнований на этапе Гран-при в Сочи, в своих социальных сетях трогательно поблагодарила тренерский состав и болельщиков.

«Благодарю моих тренеров за уделённое мне время, поддержку и отношение. Благодарю болельщиков за все ваши слова, подарки и веру в меня. Вы очень помогаете!» – написала Петросян.

Фигурное катание. Второй этап Гран-при России. Сочи. Женщины. Итоги

1. Аделия Петросян – 239,31 балла.
2. Софья Самоделкина – 218,73.
3. Александра Трусова – 208,55.

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