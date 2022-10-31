Аделия Петросян трогательно обратилась к своим тренерам после победы на этапе Гран-при

Российская фигуристка Аделия Петросян, ставшая победительницей соревнований на этапе Гран-при в Сочи, в своих социальных сетях трогательно поблагодарила тренерский состав и болельщиков.

«Благодарю моих тренеров за уделённое мне время, поддержку и отношение. Благодарю болельщиков за все ваши слова, подарки и веру в меня. Вы очень помогаете!» – написала Петросян.

Фигурное катание. Второй этап Гран-при России. Сочи. Женщины. Итоги



1. Аделия Петросян – 239,31 балла.

2. Софья Самоделкина – 218,73.

3. Александра Трусова – 208,55.



Гран-при России по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, программы спортивных пар и юниоров, а также танцы на льду бесплатно по ссылке. Трансляция турнира доступна как в прямом эфире, так и в записи.