Алёна Косторная показала свой образ на Хэллоуин. Фото

Чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном катании Алёна Косторная опубликовала в социальных сетях новое фото. Алёна показала свой образ на празднование Хэллоуина.
Фото: из личного архива Алёны Косторной
В начале сентября Косторная успешно перенесла плановую операцию на бедре. На восстановление фигуристке понадобится полгода.
Свои главные победы Косторная одержала в сезоне-2019/2020 под руководством Этери Тутберидзе, однако затем перешла в академию «Ангелы Плющенко». После финала Кубка России фигуристка вернулась к Тутберидзе, но весной этого года снова поменяла тренера – теперь она занимается у Елены Буяновой. В сезоне-2021/2022 Косторная из-за перелома пропустила чемпионат России, являвшийся отборочным к Олимпийским играм – 2022 в Пекине (Китай), и досрочно завершила сезон.
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