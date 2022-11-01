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Аделия Петросян выложила осенние фотографии из Сочи, где она выиграла 2-й этап ГП России

Аделия Петросян выложила осенние фотографии из Сочи, где она выиграла 2-й этап ГП России
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Российская фигуристка Аделия Петросян опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка выложила осенние фотографии, сделанные в Сочи. В минувшие выходные Петросян одержала победу на втором этапе Гран-при России, который проходил в Сочи.

«Тёплый-теплый Сочи», — подписала снимки Аделия и добавила хештеги #гранприроссии и #напамять.

Фото: из личного архива аделии петросян

Фото: из личного архива аделии петросян

Фото: из личного архива аделии петросян

Напомним, по сумме двух прокатов Петросян опередила Софью Самоделкину и Александру Трусову, которые стали второй и третьей соответственно.

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