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Ренат Лайшев сообщил, что Александра Трусова уже не числится в «Самбо-70»

Ренат Лайшев сообщил, что Александра Трусова уже не числится в «Самбо-70»
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Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев рассказал, что серебряный призёр зимних Олимпийских игр 2022 года в женском одиночном катании Александра Трусова уже не числится в этой школе. Напомним, в межсезонье-2022 Трусова ушла из группы заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе и перешла к тренеру Светлане Соколовской в ЦСКА.

Лайшева спросили, числится ли Трусова в «Самбо-70».

«Нет, уже не числится», — приводит его слова издание «Спорт день за днём».

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