Евгений Плющенко рассказал, как Яна Рудковская уговорила его вернуться в фигурное катание

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал, как его супруга, музыкальный продюсер Яна Рудковская, уговорила его вернуться в спорт после паузы в карьере, которую он взял после завоевания золота Олимпиады-2006 в Турине.
«В Солт-Лейк-Сити мне было всего 19, на победной Олимпиаде в Турине, соответственно, 23. Потом действительно решил взять паузу. И в это время у меня как раз начался роман с Яной Рудковской. Увидев, как я катаюсь в шоу, она намекнула, что стоит вернуться. Форму держал, тройной аксель прыгал – и решил, что стоит.
Помнил, конечно, о неудачных возвращениях олимпийских чемпионов Курта Браунинга и Виктора Петренко, понимал, что снова придётся жить в жёстком карантине и работать с утра до вечера. Со стороны это могло показаться безумием, но мне, как и любому влюблённому мужчине, хотелось доказать Яне, что могу всё. Когда втянулся в тренировочный процесс, захотел сделать какие-то вещи, которые до меня никто не делал», — приводит слова Плющенко «РИА Новости Спорт».
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