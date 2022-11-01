Евгений Плющенко: я доверял Алексею Мишину свои сокровенные тайны и свой банковский счёт

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко высказался о сотрудничестве с заслуженным тренером СССР Алексеем Мишиным.
«Мы вместе проработали 21 год. Начинали, когда я 11-летним пацаном приехал из Волгограда в Санкт-Петербург. Когда у нас с мамой уже не оставалось денег, чтобы платить за съёмную квартиру, Мишин решил этот вопрос. Завершилось наше сотрудничество уже после Олимпиады в Сочи, когда Алексей Николаевич готовил меня к участию в профессиональном туре.
Никогда у меня даже мысли не возникало поработать с другим специалистом. Для меня Мишин – не только тренер и второй отец, но и сэнсэй. Наставник, который учил не только прыжкам и вращениям, но и жизни. Доверял ему свои сокровенные тайны и свой банковский счёт. Дружил с сыновьями тренера, Андреем и Николаем, которые давали мне уроки игры в теннис. А соперником на корте был сам Алексей Николаевич, которому чаще всего проигрывал и очень злился», — цитирует Плющенко «РИА Новости Спорт».
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