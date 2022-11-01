Виктория Синицина и Никита Кацалапов ответили, что лучше — свадьба или золото ОИ-2022

Олимпийские чемпионы по фигурному катанию Виктория Синицина и Никита Кацалапов ответили на вопрос, какое событие в 2022 году стало для них лучшим — свадьба или завоевание командного золота на Олимпиаде 2022 года в Пекине.

«Оба события очень важны для нас, и их сложно сравнивать. И свадьба, и золото в Пекине сделали этот год очень насыщенным, а нас — невероятно счастливыми», — приводит слова Синициной Hello! Russia.

«Согласен с Викой. Добавил бы к этим событиям ещё и олимпийское серебро в личном турнире, оно подарило много счастливых эмоций», — добавил Кацалапов.

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