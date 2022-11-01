«Максимум возможностей». Илья Авербух — о 3-м месте Трусовой на 2-м этапе ГП России в Сочи

Чемпион мира 2002 года в танцах на льду, хореограф и продюсер Илья Авербух прокомментировал выступление серебряного призёра Олимпиады-2022 в женском одиночном катании Александры Трусовой на втором этапе Гран-при России, который прошёл в Сочи. Трусова заняла третье место, уступив Аделии Петросян и Софье Самоделкиной.
«Естественно, что прошлый сезон был очень сложный для всех. Саша показала максимум своих возможностей. Пока она восстанавливается, и с начала сезона было видно, что пока Саша не набирает форму, но сейчас будет набирать потихонечку. Она взрослеет, меняется.
По поводу изменений Трусовой после перехода к тренеру Светлане Соколовской… Как можно об этом говорить, она катается всего три недели», — цитирует Авербуха «РИА Новости Спорт».
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