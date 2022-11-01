У Трусовой в «Инстаграм»* набрался 1 млн подписчиков

Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай) Александра Трусова преодолела очередной порог в социальных сетях. На её «Инстаграм» подписался 1 млн человек.
Из фигуристок больше подписчиков в этой соцсети лишь у Евгении Медведевой (1,3 млн), Алины Загитовой (1,1 млн) и Камилы Валиевой (1,1 млн).
Ранее Трусова приняла участие в этапе Гран-при в Сочи. Там она показала третий результат, уступив лишь Софье Самоделкиной и Аделии Петросян.
* Meta признана в России экстремистской организацией. Социальные сети «Инстаграм» и «Фейсбук» запрещены в стране
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