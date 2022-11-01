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«Программы будут видоизменяться». Хореограф Михайлов — о новых постановках Трусовой

«Программы будут видоизменяться». Хореограф Михайлов — о новых постановках Трусовой
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Хореограф Никита Михайлов рассказал о новых постановках серебряного призёра Олимпийских игр 2022 года Александры Трусовой. По его словам, в дальнейшем программы спортсменки будут меняться.

«Времени прошло мало для нашей работы, всё-таки это достаточно длительный процесс, особенно когда человек приходит не в столь юном возрасте. Могу только сказать, что мы работаем. Они (программы) будут видоизменяться в процессе сезона, как и со всеми спортсменами бывает. Работаем дальше, будем стараться сделать Сашу очень хорошей, классной, будем вкладывать в это наши силы.

С кем проще работать, с мальчиками или с девочками? При постановке гендерных различий нет, всё зависит от таланта спортсмена. Кто-то быстрее схватывает, кто-то медленнее. Я работаю ещё и с парами, всех тренировать интересно. Подхожу к этому как к творческой задаче, а она всегда интересна», — передаёт слова хореографа корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

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