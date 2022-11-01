Алексей Ягудин рассказал, как встретил Новый год в лифте

Бывший российский фигурист, олимпийский чемпион Алексей Ягудин рассказал о памятном праздновании Нового года. По словам экс-спортсмена, как-то он встретил праздник в лифте.



«Самый памятный Новый год? Когда я застрял в лифте в гостинице. Приехал на чемпионат России. Помню, мама дала тогда ёлочку, маленькую свинюшку – год Свиньи тогда наступал. Поехал в лифте на ресепшен, что-то там надо было. Не помню, наверх поднимался или опускался, но лифт застрял.

Ну и встретил в детском возрасте Новый год в лифте. Тогда ещё чемпионаты России проводились после Нового года. Это сейчас все до, а тогда ещё проводились после. Был в слезах? Да нет, у меня слёз нет никогда в жизни», — передаёт слова Ягудина корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.