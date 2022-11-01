Михайлов: ждём, когда нас пустят на мировую арену, чтоб показать, как наши мальчики готовы

Российский хореограф Никита Михайлов поделился мнением об уровне российских фигуристов. Он считает, что мужчины-одиночники смогут проявить себя после возвращения на международные соревнования.
«Перспективы мальчиков в России? У нас есть определённый каст лидеров, в котором между собой решают по-спортивному, кто будет выше. Ждём, когда нас пустят на мировую арену, чтобы там показать, как наши мальчики готовы.
Сейчас у нас одиночники 50/50. Из Питера, наверное, чуть больше мальчиков, девочки – это Москва. Пары – в Москве и в Питере абсолютно равные сильные школы. Танцы – это больше Москва, в Питере всё-таки не очень сильно они развиваются сейчас. Синхронное катание и там и там»
Сможет ли Коляда удержать лидерские позиции с учётом возраста? Его возраст никак не влияет на его физические данные. Я бы оценивал его не с точки зрения возраста, а с точки зрения формы. Он в очень хорошей форме, также как и те молодые спортсмены, с кем он соревнуется», — передаёт слова хореографа корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
- 1 ноября 2022
-
16:50
-
16:32
-
16:19
-
15:12
-
14:01
-
13:01
-
12:01
-
11:37
-
11:27
-
09:31
-
09:03
-
07:39
- 31 октября 2022
-
23:18
-
22:12
-
21:51
-
21:21
-
20:45
-
18:56
-
18:54
-
18:40
-
17:44
-
17:17
-
14:05
-
13:41
-
12:29
-
12:03
-
12:01
-
10:31
-
08:47
-
08:16
-
00:57
- 30 октября 2022
-
23:42
-
22:59
-
21:44
-
20:41