Михайлов: ждём, когда нас пустят на мировую арену, чтоб показать, как наши мальчики готовы

Российский хореограф Никита Михайлов поделился мнением об уровне российских фигуристов. Он считает, что мужчины-одиночники смогут проявить себя после возвращения на международные соревнования.



«Перспективы мальчиков в России? У нас есть определённый каст лидеров, в котором между собой решают по-спортивному, кто будет выше. Ждём, когда нас пустят на мировую арену, чтобы там показать, как наши мальчики готовы.



Сейчас у нас одиночники 50/50. Из Питера, наверное, чуть больше мальчиков, девочки – это Москва. Пары – в Москве и в Питере абсолютно равные сильные школы. Танцы – это больше Москва, в Питере всё-таки не очень сильно они развиваются сейчас. Синхронное катание и там и там»



Сможет ли Коляда удержать лидерские позиции с учётом возраста? Его возраст никак не влияет на его физические данные. Я бы оценивал его не с точки зрения возраста, а с точки зрения формы. Он в очень хорошей форме, также как и те молодые спортсмены, с кем он соревнуется», — передаёт слова хореографа корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.