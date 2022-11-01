«Люблю и обнимаю каждого из вас!» Самоделкина — о поддержке на Гран-при России в Сочи

Фигуристка Софья Самоделкина поблагодарила тренеров и болельщиков за поддержку на этапе Гран-при России в Сочи.
Для Самоделкиной это были первые соревнования под руководством тренерского штаба Светланы Соколовской, в группе которой также занимаются Александра Трусова и Марк Кондратюк. Софья неудачно выступила в короткой программе, но заняла итоговое второе место.
«Закончился мой первый в этом сезоне старт — этап Гран-при России, на котором мне удалось не всё, но получилось многое.
Большое спасибо тренерскому штабу, особенно Светлане Владимировне и Лилии Айратовне — за ваш труд, за веру в меня, за поддержку и настрой! Благодарю всех болельщиков «Айсберга» за вашу фантастическую поддержку!
Благодарю всех фанов, которые болели за меня во время трансляций! Спасибо вам, ребята, спасибо #team_samodelkina — чувствую вашу поддержку всегда! Спасибо моим родным и близким, которые переживают и болеют за меня! Люблю и обнимаю каждого из вас!
Поздравляю с медалями невероятных Александру Трусову и Марка Кондратюка! Сезон открыли, работаем дальше!» — написала Самоделкина в своём телеграм-канале.
Фото можно посмотреть на странице Софьи Самоделкиной в «Телеграме».
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