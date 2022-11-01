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Фигуристы Миронова и Устенко рассказали, повлияли ли призовые Гран-при России на мотивацию

Фигуристы Миронова и Устенко рассказали, повлияли ли призовые Гран-при России на мотивацию
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Санкт-петербургские фигуристы Екатерина Миронова и Евгений Устенко, выступающие в танцах на льду, рассказали, повлияли ли призовые Гран-при России на их мотивацию.

«Лично для меня – нет. Я не сторонник таких манипуляций на самом деле. В этой системе есть свои плюсы и минусы. Естественно, федерация делает всё возможное, чтобы спортсмены катались и были заинтересованы не заканчивать карьеру. С их стороны это был хороший шаг. Но о деньгах нужно думать в последнюю очередь», — сказала Миронова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

«Сначала нужно сделать работу. Поворотного момента не было: «Будут платить призовые? Всё, мы рвём, мы мечем, носимся!» Да, это будет приятный бонус, но бонус к работе, которая была бы проделана вне зависимости от призовых. Но какой-то сильной дополнительной мотивации для нашей пары это не несло», — сказал Устенко.

Полное интервью с танцорами на льду из Санкт-Петербурга Екатериной Мироновой и Евгением Устенко читайте на «Чемпионате» завтра, 2 ноября, в 8:00.

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