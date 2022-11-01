Миронова и Устенко рассказали, почему не хотят использовать заезженную музыку в программах

Санкт-петербургские фигуристы Екатерина Миронова и Евгений Устенко, выступающие в танцах на льду, рассказали, почему не хотят использовать в программах заезженную музыку.

Произвольный танец Мироновой и Устенко в сезоне-2022/2023 поставлен на саундтрек к фильму «Дюна», в прошлом сезоне фигуристы катались под музыку из «Голодных игр».



«В первую очередь не хочется брать заезженную популярную музыку, чтобы не повторяться: не только с другими танцевальными парами, но и со спортивными, с одиночниками. Очень много одиночников, особенно мужчины, берут довольно популярную классическую музыку. И нам не очень хочется катать похожее на кого-то другого», — сказал Устенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.



Полное интервью с танцорами на льду из Санкт-Петербурга Екатериной Мироновой и Евгением Устенко читайте на «Чемпионате» завтра, 2 ноября, в 8:00.

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