Фигуристка Миронова рассказала о произвольном танце по мотивам фильма «Дюна»

Санкт-петербургская фигуристка Екатерина Миронова, выступающая в танцевальном дуэте с Евгением Устенко, рассказала о новой произвольной программе, которая поставлена под саундтрек из фильма «Дюна».



«Фильм сам по себе странный, долгий и непонятный. Книгу мало кто читал, поэтому мы для себя решили, что возьмём какие-то базовые вещи, которые зрителю будет легче понять. Я пытаюсь отыграть девушку по имени Чани (в исполнении актрисы Зендаи. – Прим. «Чемпионата»). Хотелось показать разницу между двумя народами: он представляет свою династию, я – свою. Мы показываем разницу между двумя людьми и взаимоотношения между ними», — сказала Миронова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.



Полное интервью с танцорами на льду из Санкт-Петербурга Екатериной Мироновой и Евгением Устенко читайте на «Чемпионате» завтра, 2 ноября, в 8:00.

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