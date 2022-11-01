Евгений Семененко провёл зарядку для студентов Санкт-Петербургского медуниверситета

Мастер спорта России международного класса по фигурному катанию, участник Олимпийских игр в Пекине Евгений Семененко провёл зарядку для студентов Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета (ПСПбГМУ) имени академика И.П. Павлова.

Фото: Страница ПСПбГМУ во «ВКонтакте»

Фото: Страница ПСПбГМУ во «ВКонтакте»

Мероприятие прошло в рамках спортивной акции «Зарядка со звездой».

Фото: Страница ПСПбГМУ во «ВКонтакте»

Фоторепортаж о зарядке опубликован на странице вуза во «ВКонтакте». Семененко учится на втором курсе лечебного факультета ПСПбГМУ.

Фото: Страница ПСПбГМУ во «ВКонтакте»

Семененко травмировался на сборе в Куршевеле, на контрольных прокатах сборной России он выступал с облегчённым контентом, но со всех последующих соревнований снялся. Ранее стало известно, что фигурист возобновил ледовые тренировки, но на этапе Гран-при России, который пройдёт в Казани 5–6 ноября, он также не выступит.

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