Скобрев — о Синициной: Вика только что закончила и предъявляет очень жёсткие требования

Двукратный призёр Олимпийских игр, чемпион мира в классическом многоборье российский конькобежец Иван Скобрев рассказал о совместной работе с олимпийской чемпионкой и призёром Игр фигуристкой Викторией Синициной в шоу «Ледниковый период».
«Она талантливая фигуристка, отличный человек. Многое сказано уже тем, что она олимпийская чемпионка. Работается комфортно — я неконфликтный человек, который к тому же немного умеет кататься на коньках (смеётся). Где то, понятное дело, идём на компромиссы друг с другом.
Наверное, главное отличие от той же Оксаны Домниной в том, что Вика только что закончила и предъявляет очень жёсткие требования — в первую очередь к самой себе. Хочет, чтобы мы действовали чётко по регламенту, который предусмотрен Международным союзом конькобежцев. Все круги нужно вычерчивать, все направления соблюдать. Я говорю: «Да остановись уже, Олимпиаду ты выиграла, давай просто покатаемся в своё удовольствие!» На это Вика, может быть, и промолчит, но потом всё равно заставляет ехать в ту сторону, в которую надо. На самом деле всё здорово, и с каждым следующим номером мы будем только расти и добавлять в мастерстве, артистизме и оценках», — приводит слова Скобрева «Матч ТВ».
Виктория Синицина и Никита Кацалапов не объявляли о завершении карьеры. Танцевальный дуэт пропускает первую половину сезона-2022/2023 из-за свадьбы, которая состоялась 2 октября.
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