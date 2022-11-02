Фигуристы Миронова и Устенко рассказали о встрече с Татьяной Тарасовой

Санкт-петербургские фигуристы Екатерина Миронова и Евгений Устенко рассказали о встрече с заслуженным тренером СССР Татьяной Тарасовой на сборах в Новогорске.



«Она подошла к нам после тренировочного дня и сказала очень положительные вещи. Была довольна (улыбается)», — сказала Миронова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.



«Она присутствовала на тренировке и, естественно, не только нам давала свои комментарии. Посчастливилось её застать после занятия», — сказал Устенко.



Полное интервью с танцорами на льду из Санкт-Петербурга Екатериной Мироновой и Евгением Устенко читайте на «Чемпионате» сегодня, 2 ноября, в 8:00.

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