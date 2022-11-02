Фигуристка Миронова: уходим со льда в 11 вечера — это всё же не два часа ночи

Санкт-петербургские фигуристы Екатерина Миронова и Евгений Устенко рассказали, как изменились условия тренировок танцевальных дуэтов после избрания президентом местной федерации олимпийского чемпиона Антона Сихарулидзе.
«Стало лучше, это бесспорно. Конечно, остаются какие-то незакрытые вопросы, но за один день всё не делается. Мы очень благодарны за это! Смотрите, сколько сейчас времени нам выделили, сейчас пять часов?» — сказала Миронова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.
«Два часа льда сейчас, потом перерыв и ещё почти два часа. Это очень хороший показатель. Нет предела совершенству, и всегда хочется чего-то большего и чего-то лучшего», — сказал Устенко.
«По-прежнему уходим со льда в 11 вечера, но это всё же не два часа ночи», — добавила Миронова.
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