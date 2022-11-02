Миронова и Устенко рассказали, как работали с итальянским тренером по видеосвязи

Санкт-петербургские фигуристы Екатерина Миронова и Евгений Устенко рассказали, как работали по видеосвязи с итальянским специалистом Маттео Занни.
Танцевальный дуэт тренируется под руководством Елены Соколовой.
«Мы находимся в разных странах, не через 10 километров друг от друга, а через две тысячи. У него одно расписание, у нас другое, сложно было состыковаться, но опыт есть опыт. Теперь мы знаем, что возможно в трудной ситуации работать вот так, и это не будет для нас в новинку», — сказал Устенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.
Гран-при России по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, программы спортивных пар и юниоров, а также танцы на льду бесплатно по ссылке. Трансляция турнира доступна как в прямом эфире, так и в записи.
- 2 ноября 2022
-
08:40
-
08:10
-
07:50
- 1 ноября 2022
-
23:16
-
23:00
-
22:18
-
22:00
-
21:00
-
19:32
-
19:03
-
16:50
-
16:32
-
16:19
-
15:12
-
14:01
-
13:01
-
12:01
-
11:37
-
11:27
-
09:31
-
09:03
-
07:39
- 31 октября 2022
-
23:18
-
22:12
-
21:51
-
21:21
-
20:45
-
18:56
-
18:54
-
18:40
-
17:44
-
17:17
-
14:05
-
13:41
-
12:29