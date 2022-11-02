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Миронова и Устенко рассказали, как работали с итальянским тренером по видеосвязи

Миронова и Устенко рассказали, как работали с итальянским тренером по видеосвязи
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Санкт-петербургские фигуристы Екатерина Миронова и Евгений Устенко рассказали, как работали по видеосвязи с итальянским специалистом Маттео Занни.

Танцевальный дуэт тренируется под руководством Елены Соколовой.

«Мы находимся в разных странах, не через 10 километров друг от друга, а через две тысячи. У него одно расписание, у нас другое, сложно было состыковаться, но опыт есть опыт. Теперь мы знаем, что возможно в трудной ситуации работать вот так, и это не будет для нас в новинку», — сказал Устенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

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