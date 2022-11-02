Фигуристы Миронова и Устенко: мысли бывают разные, но переезд в Москву – точно нет

Санкт-петербургские фигуристы Екатерина Миронова и Евгений Устенко, занимающиеся танцами на льду под руководством Елены Соколовой, заявили, что не планируют переезжать в Москву.

«Нас здесь всё устраивает, с нами работает не один специалист, условия очень даже хорошие. Может быть, получше, чем где-то в Москве. По крайней мере, сейчас всё развивается. Мысли бывают разные, но переезд в Москву – точно нет», — сказала Миронова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.



«Я говорил – нет предела совершенству, всегда хочется чего-то большего, но, например, можно воспользоваться возможностью приехать в Москву, покататься, набраться опыта и обратно – в Культурную столицу», — сказал Устенко.

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