Фото: Алексей Ягудин держит на спине обеих своих дочерей

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин опубликовал новые фотографии в своём телеграм-канале. На снимках Ягудин изображён вместе со своими дочерьми: 12-летней Елизаветой и семилетней Мишель. Он держит их на спине. Жена Ягудина и мама девочек — олимпийская чемпионка 2006 года в парном катании Татьяна Тотьмянина.
«Ягудинки», — подписал фотографию Алексей.
Посмотреть снимок можно в телеграм-канале Алексея Ягудина.
Ранее двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал о предательстве от тренера его академии.
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