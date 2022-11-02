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Идель-2022. Юниоры: День 1
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Фото: Алексей Ягудин держит на спине обеих своих дочерей

Фото: Алексей Ягудин держит на спине обеих своих дочерей
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Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин опубликовал новые фотографии в своём телеграм-канале. На снимках Ягудин изображён вместе со своими дочерьми: 12-летней Елизаветой и семилетней Мишель. Он держит их на спине. Жена Ягудина и мама девочек — олимпийская чемпионка 2006 года в парном катании Татьяна Тотьмянина.

«Ягудинки», — подписал фотографию Алексей.

Посмотреть снимок можно в телеграм-канале Алексея Ягудина.

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