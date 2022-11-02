Карина Акопова опубликовала пост после страшного падения на этапе Гран-при России в Сочи

Российская фигуристка Карина Акопова, выступающая в паре с Никитой Рахманиным, опубликовала новый пост в соцсетях после страшного падения, которое произошло во время выступления с произвольной программой на втором этапе Гран-при Россиию Турнир проходил в Сочи на арене «Айсберг» с 29 по 30 октября.
«Спасибо всем за поддержку и теплые пожелания. Я прочитала каждое сообщение и очень тронута. Травма была получена не во время проката, она преследует меня на протяжении всего межсезонья и по сей день.
Проблема требует продолжительного лечения, но на данный момент нет возможности полноценно залечить травму. Мы стараемся не усугублять ситуацию и готовимся к следующим соревнованиям», — написала Акопова.
Напомним, падение произошло во время попытки выполнения выброса тройного флипа. Карина Акопова поначалу долго не могла встать, но потом пара продолжила программу.
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