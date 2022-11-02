Татьяна Тарасова призвала российских спортсменов становиться тренерами

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова выразила желание, чтобы ведущие спортсмены по окончании карьеры становились тренерами.
«Я бы хотела, чтобы наши выдающиеся спортсмены всё-таки больше шли по тренерской линии, или консультировали, или приходили два раза в неделю, потому что они после нас, с которыми они занимались и шли…
Мы всё-таки кое-что знаем, если они у нас вышли в олимпийские чемпионы и чемпионы мира. Чтобы они, которые пропустили это через себя, рассказывали и показывали детям то, что мы их попросим, потому что большая связь у нас с ними. Это помогало бы быстрее растить спортсменов. Быстрее, правда, может, некуда…» — сказала Тарасова в фильме RT.
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