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Татьяна Тарасова призвала российских спортсменов становиться тренерами

Татьяна Тарасова призвала российских спортсменов становиться тренерами
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова выразила желание, чтобы ведущие спортсмены по окончании карьеры становились тренерами.

«Я бы хотела, чтобы наши выдающиеся спортсмены всё-таки больше шли по тренерской линии, или консультировали, или приходили два раза в неделю, потому что они после нас, с которыми они занимались и шли…

Мы всё-таки кое-что знаем, если они у нас вышли в олимпийские чемпионы и чемпионы мира. Чтобы они, которые пропустили это через себя, рассказывали и показывали детям то, что мы их попросим, потому что большая связь у нас с ними. Это помогало бы быстрее растить спортсменов. Быстрее, правда, может, некуда…» — сказала Тарасова в фильме RT.

Гран-при России по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, программы спортивных пар и юниоров, а также танцы на льду бесплатно по ссылке. Трансляция турнира доступна как в прямом эфире, так и в записи.

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