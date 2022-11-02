«Шикарный десерт». Татьяна Тарасова — о золоте Алексея Ягудина на Олимпиаде-2002

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о тренерской работе. По её словам, победа Алексея Ягудина на Олимпиаде-2022 в Солт-Лейк-Сити стала «шикарным десертом».

«Работа, конечно, очень интересная и очень такая богатая. Во-первых, это с детьми. Во-вторых, дети твои вырастают на твоих глазах — это как ребёнок дома, поэтому все живут этими спортсменами. Это не просто ты пришёл, потренировал, ушёл. Это для тебя родные абсолютно люди становятся. Ты с ними делишься всем и они с тобой делятся всем. Ты знаешь этого ребёнка от и до и тоже учитываешь это в тренировке.

Когда я работала тренером долгие годы… Понимаете, если мне сейчас 75, а я начала работать в 19… Даже неловко сказать. Я работала тренером до 65 лет — это большой срок. А потом я на другую работу переехала уже. Лёша Ягудин когда закончил кататься, я переехала сюда и стала жить здесь с семьей, а так мы все время мотались, льда не было и так далее.

У меня тренировались и парники, и танцоры, и одиночники. Никого из них я не хочу обижать, я действительно любила каждого всей душой. Как только может любить человек, так я и любила, поэтому я не могу сказать, кто для меня был… Конечно, Лешина победа, она была… Ну, это одиночное катание, знаете… Это главный вид спорта у нас считался. Это прямо такой шикарный десерт», — сказала Тарасова в фильме RT.

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