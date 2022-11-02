«Убиться можно». Татьяна Тарасова заявила, что без поддержки государства в спорте никуда

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала мнение, что профессиональный спорт немыслим без государственной поддержки.
«Без государственной поддержки никуда. В других всех странах государственной поддержки нет, он [спортсмен] сам платит за лёд, за музыку, за хореографа, за тренера — за всё. Мало ли кому там федерация поможет, но это не так, как у нас — мы не можем без этого.
Руководство понимает, что мы не можем. Как мы будем платить за лёд? Все вместе, что ли? Всё равно у нас не будет кататься 90% людей, которые катаются, потому что они не очень обеспеченные, богатые. Они не очень-то ведут своих детей в фигурное катание — всё-таки спорт тяжёлый, убиться можно. Нет, мы никак без поддержки», — сказала Тарасова в фильме RT.
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