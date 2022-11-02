Татьяна Тарасова рассказала, что значит для неё фигурное катание

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова призналась, что не мыслит жизни без фигурного катания.

«Для меня фигурное катание — это моя жизнь. Я от него не устаю. Я всегда пойду на тренировку вместо всего. Я его люблю», — сказала Тарасова в фильме RT.

В 1967 году Тарасова начала заниматься тренерской работой и постановкой программ. Среди её учеников в разные годы были Ирина Роднина, Александр Зайцев, Ирина Моисеева, Андрей Миненков, Алексей Ягудин, Илья Кулик, Денис Тен, Наталья Бестемьянова, Марина Климова, Ирина Романова, Игорь Ярошенко, Саша Коэн, Алиса Дрей, Джонни Вейр, Сидзука Аракава, Оксана Грищук, Барбара Фузар-Поли, Андрей Букин, Евгений Платов, Сергей Пономаренко, Мао Асада, Эван Лайсачек, Ирина Николаева.

Гран-при России по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, программы спортивных пар и юниоров, а также танцы на льду бесплатно по ссылке. Трансляция турнира доступна как в прямом эфире, так и в записи.



