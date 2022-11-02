«Мне очень повезло с супругой». Фигурист Александр Энберт — об отношениях с женой

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2018 в командных соревнованиях, призёр чемпионатов мира, Европы и России Александр Энберт, выступавший в спортивной паре с Натальей Забияко, рассказал об отношениях со своей супругой Алесей.

В конце февраля 2020 года пара Забияко/Энберт объявила о завершении спортивной карьеры из-за проблем со здоровьем у партнёра. В том же году Александр женился на Алесе, с которой был знаком с 2007 года. Третий сезон подряд Энберт выступает в шоу «Ледниковый период».



«Могу сказать, что мне очень повезло с супругой по многим причинам: она великолепно разбирается во многих вещах, она знает пять языков. Если говорить именно о фигурном катании, то она очень его любит, несмотря на то что сама им никогда не занималась. О ледовых шоу, конечно, мы разговариваем, и она часто их смотрит. Алеся старается максимально объективно оценивать мои выступления и говорит, где есть какие-то недоработки. А вот родители, наоборот, чаще просто хвалят и говорят: «Эта программа была лучшая», — приводит слова Энберта «Московский комсомолец».

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