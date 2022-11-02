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Идель-2022. Юниоры: День 1
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Фигурист Александр Энберт рассказал, почему назвал дочь необычным именем

Фигурист Александр Энберт рассказал, почему назвал дочь необычным именем
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Серебряный призёр Олимпийских игр — 2018 в командных соревнованиях, призёр чемпионатов мира, Европы и России Александр Энберт, выступавший в спортивной паре с Натальей Забияко, рассказал о необычном имени дочери.

В конце февраля 2020 года пара Забияко/Энберт объявила о завершении спортивной карьеры из-за проблем со здоровьем у партнёра. В том же году Александр женился на Алесе, с которой был знаком с 2007 года. 12 апреля 2022 года у пары родилась дочь Кристабель.

«Кристабель — имя, которое мы услышали с Алесей несколько лет назад, и сразу же договорились, что, если у нас будет дочка, мы назовем её именно так. Так и получилось. Мы делали гендер-пати во время беременности Алеси: как только узнали, что у нас девочка, первая мысль — отлично, у нас есть для неё имя», — приводит слова Энберта «Московский комсомолец».

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